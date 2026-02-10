Популярни
  Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  10 фев 2026
  • 563
  • 0
Норвегия остава лидер в класирането по медали и след четвъртия състезателен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026 с 6 титли и общо 12 отличия. 

Швеция се изкачи на второ място, което разделя с Германия, след като двата тима имат по 6 медала - три златни, два сребърни и един бронзов.

С титли до момента са още Швейцария, САЩ, Австрия, Италия, Япония, Франция, Нидерландия, Чехия и Словения.

България има един бронз на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и дели 19-а позиция с Белгия.

Снимки: Gettyimages

