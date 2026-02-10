Популярни
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 10 фев 2026 | 22:01
  • 831
  • 3
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

Украинска състезателка по ски бягане, чийто дом е бил разрушен по време на войната с Русия, се разплака, след надпревара срещу рускиня на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

"Просто е тъжно", каза София Шкатула, обяснявайки, че къщата в източната Сумска област на Украйна, близо до руската граница, е била напълно разрушена по време на боевете във военния конфликт, който продължава почти четири години.

Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането
Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането

18-годишната украинка се състезаваше в спринта на 1.6 километра свободен стил в ски бягането в Тезеро на Игрите в Милано - Кортина, изправяйки се срещу руски и беларуски спортисти.

"Много е странно. Русия продължава да бомбардира родината ми, приятелите ми, семейството ми. Все още не е лесно да се концентрирам върху спорта. Те (спортистите) не могат да помогнат", каза София Шкатула пред медиите.

Шампионката в спринта на ски бягането Лин Сван: Чувствах, че имам наистина добър ден
Шампионката в спринта на ски бягането Лин Сван: Чувствах, че имам наистина добър ден

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на някои спортисти от Русия и Беларус да се състезават като неутрални, както беше на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано-Кортина.

Снимки: Gettyimages

