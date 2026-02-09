Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада

Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада

  • 9 фев 2026 | 19:34
  • 671
  • 0

Българските сноубордисти се завърнаха от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Сред тях беше и най-опитният в родния състав Радослав Янков. Той говори пред чакащите го журналисти в София.

“И вчера казах, че за деня направих всичко по силите си, но не успях да премина малка разлика. Доволен съм, че успях да вляза във финали, но видяхте, че силите бяха изравнени. Успях да направя добро спускане и съм доволен от карането.

12 Сноубордистите ни се прибират след Олимпиадата в Милано-Кортина

Бях разочарован вчера след старта, тъй като това бяха четвъртите ми игри. Условията бяха страхотни, можеше да се раздава газ, както казваме ние. Аз го направих, но не ми достигна. В топ 16 са хората, които могат да се качат на подиума, така че за мен това е успех. Виждате, че вчера олимпийски шампион сатна 40-годишен състезател, така че ето къде са 4 години”, сподели Янков на летището.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Милано - Кортина 2026

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:04
  • 19151
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 1269
  • 1
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 785
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 3952
  • 1
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 985
  • 1
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 2059
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 3611
  • 16
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 8966
  • 71
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 42185
  • 50
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 17944
  • 70
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 8604
  • 0
Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:04
  • 19151
  • 5