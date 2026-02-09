Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада

Българските сноубордисти се завърнаха от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Сред тях беше и най-опитният в родния състав Радослав Янков. Той говори пред чакащите го журналисти в София.

“И вчера казах, че за деня направих всичко по силите си, но не успях да премина малка разлика. Доволен съм, че успях да вляза във финали, но видяхте, че силите бяха изравнени. Успях да направя добро спускане и съм доволен от карането.

Бях разочарован вчера след старта, тъй като това бяха четвъртите ми игри. Условията бяха страхотни, можеше да се раздава газ, както казваме ние. Аз го направих, но не ми достигна. В топ 16 са хората, които могат да се качат на подиума, така че за мен това е успех. Виждате, че вчера олимпийски шампион сатна 40-годишен състезател, така че ето къде са 4 години”, сподели Янков на летището.

Снимки: Владимир Иванов