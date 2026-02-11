Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

Двукратният световен шампион по фигурно пързаляне Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Американецът, който вече има едно злато от Игрите в Италия в отборната надпревара, изпълни два четворни скока и задно салто, за да заеме първо място във временното класиране.

Малинин получи резултат 108.16, от които 62.35 за технически елементи, с повече от пет точки пред най-близкия си съперник Юма Кагияма от Япония със 103.07, а французинът Адам Сяо Хим Фа със 102.55.

„Богът на четворните скокове“ Малинин е категоричният фаворит за златен медал, но не показа пълния си потенциал в две изпълнения в отборното състезание, но все пак беше достатъчно добър, за да донесе титлата на САЩ. Тази вечер историята беше по-различна, а той се радваше на подкрепата на американските фенове, които станаха свидетели на неговите несравними технически качества.

Малинин планираше да започне с четворен аксел - скок, който само той някога е правил в състезание, но вместо това направи четворен флип, а след това взе високи оценки за комбинацията от четворен луц и троен тулуп.

Олимпийският вицешампион Юма Кагияма излезе последен на леда, но допусна грешка при тройния аксел и е втори засега. В топ 6 са още представителят на домакините Даниел Грасъл с 93.46 точки, Михаил Шайдоров (Казахстан) с 92.94 и Джун-ван Ча (Република Корея) с 92.72, който беше пети на Игрите в Пекин 2022.

Европейският шампион от 2026 година Ника Егадзе (Грузия) допусна грешки и остана едва 15-и с 85.11 точки.

Волната програма при мъжете е в петък, която ще бъдат раздадени и медалите.

Снимки: Imago