Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

САЩ защити титлата си в отборния турнир по фигурно пързаляне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като двукратният световен шампион Иля Малинин донесе успеха на тима с първо място във волната програма при мъжете.

Преди последното изпълнение Япония и САЩ бяха с равен брой точки - по 59, но най-високата оценка на Малинин при мъжете им донесе 10 точки, а Шун Сато за Япония остана втори и неговите сънародници трябваше да се задоволят със среброто с 58 точки.

Домакините от Италия завоюваха бронзовото отличие с 60 точки след силна волна програма на Матео Рицо.

По-рано днес трикратната световна шампионка Каори Сакамото стана първа във волната програма при жените със 148.62 точки, а след нея останаха Анастасия Губанова (Грузия) и Амбър Глен (САЩ).

Отборното състезание комбинира четирите олимпийски дисциплини по фигурно пързаляне (мъже индивидуално, жени индивидуално, спортни двойки и танцови двойки) в едно състезание. Фигуристите печелят точки въз основа на класирането си във всяка дисциплина, а златните медали се присъждат на тима, който е спечелил най-много точки.

В първата дисциплина за деня световните шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония) станаха първи при спортните двойки със 155.55 точки.

Олимпийският турнир по фигурно пързаляне продължава утре с ритмичния танц при танцовите двойки.

Фигурно пързаляне, отборно състезание:



1. САЩ - 69 точки

2. Япония - 68

3. Италия - 60

Снимки: Gettyimages