Борнемут обърна Евертън за три минути

Борнемут постигна ценна победа с 2:1 в гостуването си на Евертън от 26-ия кръг на Премиър лийг. "Черешките" изтръгнаха трите точки на "Хил Дикинсън Стейдиъм" след светкавичен обрат през второто полувреме. "Карамелите" първи взеха преднина в резултата в 42-рата минута от дузпа, реализирана от Илиман Ндиайе. Гостите обаче отмъкнаха трите точки, благодарение на точни изстрели на Райън в 61-вата и Амин Адли в 64-тата минута.

В началото обаче нищо не предвещаваше подобно развитие. Първото полувреме премина почти изцяло под диктовката на Евертън. Домакините отбелязаха гол още в 10-ата минута чрез Илиман Ндиайе, но той бе отменен заради засада. След това те имаха и други добри положения, преди в 40-ата минута да получат дузпа за нарушение на Райън срещу Джаред Брантуейт, а Илиман Ндиайе отбеляза от бялата точка за 1:0.

През втората част обаче всичко се обърка за "карамелите". В 61-вата минута резултатът бе изравнен, след като Адриен Труфер центрира пред вратат, Райън надскочи прекия си пазач и отбеляза за 1:1.

Rayan has taken no time at all to adapt to English football.



After joining from Brazilian side Vasco da Gama, he registered an assist on debut before scoring his first goal against Aston Villa last time out.



He has now scored again, heading Bournemouth level against Everton,… pic.twitter.com/H0Xw0cgaZN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 10, 2026

В 63-тата минута домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Джейк О'Брайън извърши грубо нарушение и получи директен червен картон.

Само минута след това Борнемут се възползва да направи пълен обрат. Топката бе пратена в наказателното поле, Джеймс Хил с глава я отклони към Амин Адли, който също с глава отбеляза за 1:2.

Така Борнемут си тръгна с трите точки, като вече има 37 и се изравни по този показател с Евертън в класирането. Двата тима заемат съответно 8-ата и 9-ата позиция в таблицата.

Снимки: Gettyimages