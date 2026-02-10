Борнемут обърна Евертън за три минути

Борнемут постигна ценна победа с 2:1 в гостуването си на Евертън от 26-ия кръг на Премиър лийг. "Черешките" изтръгнаха трите точки на "Хил Дикинсън Стейдиъм" след светкавичен обрат през второто полувреме. "Карамелите" първи взеха преднина в резултата в 42-рата минута от дузпа, реализирана от Илиман Ндиайе. Гостите обаче отмъкнаха трите точки, благодарение на точни изстрели на Райън в 61-вата и Амин Адли в 64-тата минута.
В началото обаче нищо не предвещаваше подобно развитие. Първото полувреме премина почти изцяло под диктовката на Евертън. Домакините отбелязаха гол още в 10-ата минута чрез Илиман Ндиайе, но той бе отменен заради засада. След това те имаха и други добри положения, преди в 40-ата минута да получат дузпа за нарушение на Райън срещу Джаред Брантуейт, а Илиман Ндиайе отбеляза от бялата точка за 1:0.
През втората част обаче всичко се обърка за "карамелите". В 61-вата минута резултатът бе изравнен, след като Адриен Труфер центрира пред вратат, Райън надскочи прекия си пазач и отбеляза за 1:1.
В 63-тата минута домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Джейк О'Брайън извърши грубо нарушение и получи директен червен картон.
Само минута след това Борнемут се възползва да направи пълен обрат. Топката бе пратена в наказателното поле, Джеймс Хил с глава я отклони към Амин Адли, който също с глава отбеляза за 1:2.
Така Борнемут си тръгна с трите точки, като вече има 37 и се изравни по този показател с Евертън в класирането. Двата тима заемат съответно 8-ата и 9-ата позиция в таблицата.
Снимки: Gettyimages