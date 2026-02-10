Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 10 фев 2026 | 22:59
  • 432
  • 0
Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Нападателят на испанския национален отбор и Порто Саму Омородион няма да може да вземе участие на Световното първенство през 2026 г. поради тежка контузия.

Саму получи травмата по време на мача срещу Спортинг (Лисабон) в понеделник. Голмайсторът на „драконите" беше принудително заменен на полувремето в двубоя от 21-вия кръг на португалското първенство. Днес от клуба му съобщиха, че нападателят е със скъсана предна кръстна връзка на коляното.

Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата
Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, сезонът за Саму е приключил, което означава, че той няма да може да играе за националния отбор на Испания на Мондиал 2026.

През настоящия сезон в португалския шампионат бившият нападател на Алавес отбеляза 13 гола в 20 мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Уест Хам 1:1 Манчестър Юнайтед, Каземиро изравни

Уест Хам 1:1 Манчестър Юнайтед, Каземиро изравни

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 5259
  • 11
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 1050
  • 0
Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 6490
  • 15
Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 668
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 2777
  • 4
Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф

Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф

  • 10 фев 2026 | 18:50
  • 2035
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 98640
  • 480
Уест Хам 1:1 Манчестър Юнайтед, Каземиро изравни

Уест Хам 1:1 Манчестър Юнайтед, Каземиро изравни

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 5259
  • 11
Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 6490
  • 15
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 15335
  • 33
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 33242
  • 45
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 28229
  • 24