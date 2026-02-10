Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Нападателят на испанския национален отбор и Порто Саму Омородион няма да може да вземе участие на Световното първенство през 2026 г. поради тежка контузия.

Саму получи травмата по време на мача срещу Спортинг (Лисабон) в понеделник. Голмайсторът на „драконите" беше принудително заменен на полувремето в двубоя от 21-вия кръг на португалското първенство. Днес от клуба му съобщиха, че нападателят е със скъсана предна кръстна връзка на коляното.

Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, сезонът за Саму е приключил, което означава, че той няма да може да играе за националния отбор на Испания на Мондиал 2026.

През настоящия сезон в португалския шампионат бившият нападател на Алавес отбеляза 13 гола в 20 мача.