ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Шампионката в спринта на ски бягането Лин Сван: Чувствах, че имам наистина добър ден

Олимпийската шампионска в спринта класически стил при жените от олимпийската надпревара по ски бягане Лин Сван заяви, че класирането на три шведки на подиума е било невероятно.

„Всички говорят за това какъв силен отбор имаме. Да оставим своя отпечатък и да се класираме на подиума е невероятно“, коментира Сван, цитирана от агенция Reuters.

Йоханес Клаебо тримфира в спринта при мъжете, Лин Сван е първа при жените
Йоханес Клаебо тримфира в спринта при мъжете, Лин Сван е първа при жените

Състезателките казаха, че условията са били едни от най-добрите досега на Игрите по време на ранните квалификационни кръгове, защото „по-ниските температури доведоха до по-бърз и по-уплътнен сняг“. Нещата обаче се промениха в по-късните стартове, като трасето стана по-бавно с напредването на деня, добавиха те.

„Днес имахме невероятен екип. Ваксмайсторите свършиха невероятна работа“, заяви още Сван.

Клаебо продължава да пише олимпийска история
Клаебо продължава да пише олимпийска история

„Чувствах, че имам наистина добър ден. Тялото ми беше страхотно през последната седмица. Но всичко трябваше да се получи добре, за да стигна до златото“, добави новата олимпийска шампионка в дисциплината.

Участие на руснаци разплака украинска състезателка по ски бягане
Участие на руснаци разплака украинска състезателка по ски бягане
Снимки: Gettyimages

