Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

Бившият генерален мениджър на Кливланд Кавалиърс Дейвид Грифин смята, че ЛеБрон Джеймс може да приключи легендарната си кариера в НБА там, където започна всичко. Грифин, който работи с Джеймс по време на втория му престой в Кливланд, коментира възможността суперзвездата на Лейкърс да се завърне при Кавалиърс.

„Голяма част от мен би се изненадала, ако не го направи на някакъв етап, защото Североизточен Охайо означава толкова много за него“, заяви Грифин.

Роден в Акрън и избран от Кливланд Кавалиърс под номер 1 в драфта на НБА през 2003 година, Джеймс донесе на франчайза единствената му шампионска титла през 2016-а, преди да се отправи към Лос Анджелис през 2018 година.

В момента Джеймс завършва пореден сезон с Лейкърс, редом до Лука Дончич и Остин Рийвс. 41-годишният баскетболист все още се представя на високо ниво, като постига средно по 23.8 точки, 7.7 борби и 8.9 асистенции.

Снимки: Imago