ЛеБрон, Дюрант и Къри в един отбор за Мача на звездите

ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Стеф Къри ще играят заедно в единия отбор в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА). Това ще се случи при първото издание с новия формат, в който ще участват три състава - два от САЩ, USA Stars и USA Stripes (бел.ред. заради националния флаг на страната), и един с баскетболисти от останалия свят.

Пълният списък с участници за двубоя, който ще се състои на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, беше обявен от НБА, а всеки тимовете ще включва по осем състезатели.

Джеймс, Дюрант и Къри ще играят за отбор USA Stripes, а към тях ще се присъедини и Кауай Ленард, който до последно се очакваше да пропусне седмото си участие в Мача на звездите.

Отбор USA Stars ще включва далеч по-млада група с водещи играчи като Антъни Едуардс, Кейд Кънингам и Девин Букър, както и трима дебютанти.

В световния тим трябва да се отбележи късната смяна на Янис Адетокунбо с Карл Антъни-Таунс поради контузия на баскетболиста на Милуоки Бъкс.

В новия формат всеки отбор ще играе срещу останалите два в 12-минутни двубои, а съставите с най-много победи ще спорят за победата в шампионския мач. Ако всички завършат с баланс 1-1, тимовете с по-добра разлика при точките ще се класират напред.

Отбор USA Stripes:

Скоти Барнс (Торонто Раптърс)

Девин Букър (Финикс Сънс)

Кейд Кънингам (Детройт Пистънс)

Джeйлън Дърън (Детройт Пистънс)

Антъни Едуардс (Минесота Тимбърулвс)

Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)

Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)

Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)

Отбор „USA Stars:

Джейлън Браун (Бостън Селтикс)

Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс)

Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)

Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс)

ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)

Кауай Ленард (Лос Анджелис Клипърс)

Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс)

Норман Пауъл (Маями Хийт)

Отбор „Свят“:

Янис Адетокунбо* (Милуоки Бъкс)

Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)

Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс)

Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър)

Никола Йокич (Денвър Нъгетс)

Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)

Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс)

Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)

Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)



*Адетокунбо няма да играе поради контузия.