Карик за фена с дългата коса: Децата ме предупредиха

Докато подготвя отбора си за сблъсъка с Уест Хам във вторник вечер, мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик коментира и шеговитата тема с онзи фен на клуба, който чака пета поредна победа, за да се подстриже. Франк Айлет, както се казва запалянкото, придоби популярност, след като вече близо 500 дни чака тимът от “Олд Трафорд” да спечели пет последователни срещи, за да посети фризьорски салон.

“Мога да кажа, че съм наясно с това, да. Децата ми ме предупредиха“, заяви Карик, усмихвайки се.

“Но със сигурност темата за него няма да е част от разбора ни преди мача. Разбирам какво се случва и дори ме кара да се усмихвам, но в крайна сметка няма да има никакво въздействие“, добави Карик.

Айлет, известен в социалните мрежи като The United Strand, обеща през октомври 2024 г., че ще се подстриже отново само когато отборът спечели пет поредни срещи. След като Юнайтед преминава през отлична фаза, записвайки победи срещу Манчестър Сити, Арсенал, Фулъм и Тотнъм, чакането на Айлет може да е към своя край.

Роден в Оксфорд, но живеещ в Испания, той трябваше да чака почти 500 дни, през които Юнайтед уволни двама мениджъри заради лоши резултати – Ерик тен Хаг и Рубен Аморим.

