Макс Ебонг: Нашата цел е да спечелим този турнир

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг говори след победата на своя тим над ЦСКА 1948 в 1/4-финалите за Sesame Купа на България. Тимът от Борисовата градина се наложи с 2:0, а Ебонг вкара второто попадение в срещата.

“Чувствам се страхотно. На първо място, защото победихме, отбелязах и дебютния си гол. Благодаря на Господ. Много съм щастлив.

Чувствам се перфектно, това е голям клуб с добри фенове. Чувството е отлично.

Надявам се да спечелим този турнир. Това е нашата цел. Ще се опитаме да извлечем максимума от възможността, която имаме”, заяви Ебонг.