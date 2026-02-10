Популярни
ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
Макс Ебонг: Нашата цел е да спечелим този турнир

  10 фев 2026 | 20:10
  • 404
  • 0
Макс Ебонг: Нашата цел е да спечелим този турнир

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг говори след победата на своя тим над ЦСКА 1948 в 1/4-финалите за Sesame Купа на България. Тимът от Борисовата градина се наложи с 2:0, а Ебонг вкара второто попадение в срещата.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

“Чувствам се страхотно. На първо място, защото победихме, отбелязах и дебютния си гол. Благодаря на Господ. Много съм щастлив.

Чувствам се перфектно, това е голям клуб с добри фенове. Чувството е отлично.

Надявам се да спечелим този турнир. Това е нашата цел. Ще се опитаме да извлечем максимума от възможността, която имаме”, заяви Ебонг.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75800
  • 278
