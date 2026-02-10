Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Валентина Димитрова дебютира с №2 в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона

Валентина Димитрова дебютира с №2 в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона

  • 10 фев 2026 | 20:02
  • 238
  • 0
Валентина Димитрова дебютира с №2 в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона

Биатлонистката Валентина Димитров ще дебютира на зимни Олимпийски игри утре със стартов номер 2 в индивидуалния старт на 15 километра.

22-годишната Димитрова ще потегли първа от четирите българки в 15:16 часа в надпреварата по трасето в Антхолц-Антерселва.

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Лора Христова, която също е на 22, ще стартира 23-а в 15:26 часа, а звездата на женския отбор - 28-годишната Милена Тодорова, е с 33-и номер и започва в 15:31 часа.

Последна от българките по трасето ще тръгне 27-годишната Мария Здравкова в 15:51 часа. Тя е 73-а от 91 записани участнички.

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев
Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 10424
  • 3
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 668
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 23998
  • 18
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 1717
  • 1
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 4859
  • 2
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17499
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75695
  • 278
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 110
  • 0
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25846
  • 29
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 31436
  • 79
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17499
  • 14
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 23998
  • 18