Валентина Димитрова дебютира с №2 в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона

Биатлонистката Валентина Димитров ще дебютира на зимни Олимпийски игри утре със стартов номер 2 в индивидуалния старт на 15 километра.

22-годишната Димитрова ще потегли първа от четирите българки в 15:16 часа в надпреварата по трасето в Антхолц-Антерселва.

Лора Христова, която също е на 22, ще стартира 23-а в 15:26 часа, а звездата на женския отбор - 28-годишната Милена Тодорова, е с 33-и номер и започва в 15:31 часа.

Последна от българките по трасето ще тръгне 27-годишната Мария Здравкова в 15:51 часа. Тя е 73-а от 91 записани участнички.

