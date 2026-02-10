Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

Дългоочакваният сблъсък в тежка категория между шампиона на WBO Фабио Уордли и бившия носител на пояса на IBF Даниел Дюбоа е напът да бъде финализиран. Източници на "BoxingScene" съобщават, че официално съобщение може да бъде направено още тази седмица, като двамата внушителни боксьори се очаква да се изправят един срещу друг на 9 май в Манчестър.

Смята се, че галавечерта ще бъде организирана от "Queensberry Promotions", които продължават да демонстрират доминацията си на пазара в тежка категория.

Уордли получи титлата, след като шампионът Александър Усик оваканти пояса. Преди това Уордли победи Джоузеф Паркър в елиминаторен мач за първото място в ранглистата на WBO.

Изминалата година беше изключителна за боксьора от Ипсуич. Той постигна драматична победа с нокаут над Джъстис Хуни, след като изоставаше в мача, а през ноември изненадващо победи и сочения за фаворит новозеландец Паркър.

С шампанско в самолета: как Фабио Уордли разбрал, че е световен шампион

През 2025 г. Дюбоа се би само веднъж, губейки реванша срещу Усик на стадион „Уембли“ през юли.

След този мач той се раздели с треньора си Дон Чарлс и започна работа с Тони Симс, но наскоро отново се събра с Чарлс. Дюбоа също така не се е боксирал, откакто подписа с новия си мениджър Сам Джоунс.

По-рано тази седмица в социалните мрежи от профила на Дюбоа беше публикувано съобщение: „Хайде, Фабио Уордли. Подпиши договора и да го направим.“ Визитката на Дюбоа за 28-годишен боксьор в тежка категория е впечатляваща – 22 победи и 3 загуби (21 с нокаут). Той има две загуби от Усик, но е побеждавал боксьори като Антъни Джошуа, Филип Хъргович и Джарел Милър, след като през 2020 г. загуби от Джо Джойс заради контузия на окото.

Постиженията на 31-годишния Уордли са също толкова забележителни. След няколко аматьорски мача той става професионалист и вече има актив от 20-0-1 (19 с нокаут). Нокаутите над Хуни и Паркър дойдоха след брутална победа в първия рунд над Фрейзър Кларк, с когото Уордли, трениран от Бен Дейвисън, направи равенство в предишния си мач.

Дюбоа е класиран под номер 4 от WBO, номер 2 от WBC и номер 10 от IBF. За Уордли това ще бъде доброволна защита на титлата.