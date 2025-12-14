С шампанско в самолета: как Фабио Уордли разбрал, че е световен шампион

Популярни
  14 дек 2025
Фабио Уордли отпразнува новината, че е станал световен шампион, с чаша вино в самолета – символично „излитане“ към евентуален сблъсък с Антъни Джошуа.

Уордли спечели временната титла на WBO след драматичен нокаут в 11-тия рунд срещу Джоузеф Паркър в зала "O2" в Лондон през октомври. По-късно обаче беше повишен до пълноправен шампион, след като Олександър Усик освободи пояса, като Уордли научил новината още на летището.

Това се оказа перфектното начало на първата му семейна почивка – той вдигнал тост заедно с бебето си и партньорката си, пише "Сън".

„Мениджърският ми екип ми се обади няколко часа преди новината да излезе и просто ме подготви. Казаха ми: "Виж, така ще се развият нещата, това ще излезе в следващите няколко часа, искахме ние първи да ти го кажем, да те поздравим и да ти пожелаем успех."

Няколко часа по-късно новината излезе и телефонът буквално прегря. Тъкмо се канех да се кача на самолета с половинката ми и бебето. Така че, честно казано, беше идеалният момент – за първи път пътувахме с бебето и бях заобиколен от най-близките си хора. Посмяхме се малко, затворих телефона и казах: "Аз съм световен шампион!"

Пихме малко вино в полета, малко шампанско, за да отпразнуваме", каза Уордли пред "Сън".

Това увенча впечатляващия възход на британеца, който започва да тренира бокс едва на 20-годишна възраст, докато работи в сферата на подбора на персонал, преди да стане професионалист след само четири аматьорски мача. По онова време Джошуа беше обединен световен шампион и една от причините Уордли изобщо да сложи боксовите ръкавици.

Двамата са спаринг партньори в миналото и са работили с един и същ треньор – Бен Дейвисън. След като Джошуа напусна залата, това отваря вратата за апетитен мач за световната титла.

„Честно казано, това би означавало много неща", коментира Уордли. "Бивш съотборник от залата, човек, с когото съм бил заедно, когото съм гледал още преди да сложа ръкавици. Той е човек, когото винаги съм следял в бокса, когото уважавам, и който е направил изключително много за спорта. Затова да споделим ринга за световна титла би било нещо специално – момент на предаване на щафетата.“

Уордли обаче признава, че победа над своя идол Джошуа и евентуалното му пенсиониране биха били сладко-горчива развръзка.

„Не ме разбирайте погрешно – той няма още 20 мача в кариерата си, така че не става дума да му я прекратя преждевременно. Той има невероятна кариера и, ако изобщо, би било чест за мен той да я завърши в мач срещу мен.“

36-годишният Антъни Джошуа се завръща на ринга в изненадващ двубой по Netflix срещу превърналия се в боксьор Джейк Пол (28 г.) в ранните часове на събота сутрин.

