Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

Първата ракета на България Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира по тенис WTA 125 на твърди кортове в Оейраш (Португалия) с награден фонд 115 000 долара.
30-годишната софиянка отстъпи пред шестата поставена в основната схема Кейтлин Кеведо (Испания) с 0:6, 1:6 за 50 минути.
Виктория Томова допусна поражение на двойки в Португалия
Вчера Томова загуби и в първия кръг на двойки и приключва участие в надпреварата.
Снимки: Imago