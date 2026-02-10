Популярни
ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

  • 10 фев 2026 | 19:50
  • 199
  • 0
Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

Първата ракета на България Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира по тенис WTA 125 на твърди кортове в Оейраш (Португалия) с награден фонд 115 000 долара.

30-годишната софиянка отстъпи пред шестата поставена в основната схема Кейтлин Кеведо (Испания) с 0:6, 1:6 за 50 минути.

Вчера Томова загуби и в първия кръг на двойки и приключва участие в надпреварата.

Снимки: Imago

