Виктория Томова допусна поражение на двойки в Португалия

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на двойки на турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) с награден фонд 115 хиляди долара. 30-годишната софиянка и Греет Минен (Белгия) отстъпиха пред представителките на Франция Карол Моне и Сара Ракотоманга Раджаона с 5:7, 0:6 за малко повече от час игра.

В първия сет се игра равностойно до 5:5, след което българката и Минен загубиха подаването си, а до края на мача не взеха нито един гейм и отпаднаха.

На сингъл Томова ще започне с двубой срещу номер 6 Кейтлин Кеведо (Испания).

Другата българка Изабелла Шиникова отпадна в квалификациите.