Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 1555
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Най-успешната състезателка за всички времена в Световната купа по ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин и световната и олимпийска шампионка в спускането Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация в Милано - Кортина 2026.

Състезанието, съчетаващо спускане и слалом с по един манш във всяка дисциплина, ще се проведе на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо във вторник. Джонсън, която в неделя добави олимпийско злато към световната титла, спечелена миналата година, е основният избор за партньорка на Шифрин, доминираща в слалома със седем победи от осем състезания в стартовете за Световната купа през този сезон.

Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън
Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън

Линдзи Вон, която води в класирането по спускане от състезанията за Големия кристален глобус с пет подиума в пет състезания, включително две победи, щеше да бъде фаворитката преди месец, но си счупи крака в спускането в неделя. Американката сериозно контузи коляното си седмица по-рано.

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата
Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

Шифрин е спечелила рекордните 108 състезания от Световната купа, докато Джонсън все още няма победа в стартовете до момента, но вече има две от най-големите титли в алпийските ски. Състезанието се провежда за първи път на Зимни олимпийски игри в отборен формат, а Микаела Шифрин се състезава и в слалом и гигантски слалом.

Двойките в състава на САЩ се определят на база резултатите до момента. Всяка държава допуска участието най-много до четири отбора. Джаки Уайлс (спускане) и Паула Молтзан (слалом) ще бъдат вторият дует на САЩ. Бела Райт (спускане) и Нина О'Брайън (слалом) ще бъдат трети, а Кийли Кешман (спускане) и Ей Джей Хърт (слалом) - четвърти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13596
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 584
  • 0
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 362
  • 0
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 550
  • 0
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1249
  • 0
Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

  • 9 фев 2026 | 14:08
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21799
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2030
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52041
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43197
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2329
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13596
  • 5