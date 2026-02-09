Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Най-успешната състезателка за всички времена в Световната купа по ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин и световната и олимпийска шампионка в спускането Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация в Милано - Кортина 2026.

Състезанието, съчетаващо спускане и слалом с по един манш във всяка дисциплина, ще се проведе на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо във вторник. Джонсън, която в неделя добави олимпийско злато към световната титла, спечелена миналата година, е основният избор за партньорка на Шифрин, доминираща в слалома със седем победи от осем състезания в стартовете за Световната купа през този сезон.

Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън

Линдзи Вон, която води в класирането по спускане от състезанията за Големия кристален глобус с пет подиума в пет състезания, включително две победи, щеше да бъде фаворитката преди месец, но си счупи крака в спускането в неделя. Американката сериозно контузи коляното си седмица по-рано.

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

Шифрин е спечелила рекордните 108 състезания от Световната купа, докато Джонсън все още няма победа в стартовете до момента, но вече има две от най-големите титли в алпийските ски. Състезанието се провежда за първи път на Зимни олимпийски игри в отборен формат, а Микаела Шифрин се състезава и в слалом и гигантски слалом.

Двойките в състава на САЩ се определят на база резултатите до момента. Всяка държава допуска участието най-много до четири отбора. Джаки Уайлс (спускане) и Паула Молтзан (слалом) ще бъдат вторият дует на САЩ. Бела Райт (спускане) и Нина О'Брайън (слалом) ще бъдат трети, а Кийли Кешман (спускане) и Ей Джей Хърт (слалом) - четвърти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages