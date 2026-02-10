Участие на руснаци разплака украинска състезателка по ски бягане

Украинска състезателка по ски бягане, чийто дом е бил разрушен по време на войната с Русия, се разплака, след надпревара срещу рускиня на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина във вторник.

"Просто е тъжно", каза София Шкатула, обяснявайки, че къщата в източната Сумска област на Украйна, близо до руската граница, е била напълно разрушена по време на боевете във войната, която продължава почти четири години.

Skiathlon

Anastasiia Nikon : 61

Daryna Myhal : 63

Sofiia Shkatula : 67

Yelizaveta Nopriienko : 70

Well played! pic.twitter.com/9vsIY5hmSC — TK_Слава Україні🇺🇦з🇯🇵 (@tPp74ACuITyTM88) February 7, 2026

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

18-годишната украинка се състезаваше в спринта на 1,6 километра свободен стил в ски бягането в Тезеро на Игрите в Милано-Кортина, изправяйки се срещу руски и беларуски спортисти.

"Много е странно. Русия продължава да бомбардира родината ми, приятелите ми, семейството ми. Все още не е лесно да се концентрирам върху спорта. Те (спортистите) не могат да помогнат", каза София Шкатула пред медиите.

Клаебо продължава да пише олимпийска история

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на някои спортисти от Русия и Беларус да се състезават като неутрални, както беше на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1,6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано-Кортина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages