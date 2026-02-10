Участие на руснаци разплака украинска състезателка по ски бягане

Популярни
  10 фев 2026
Украинска състезателка по ски бягане, чийто дом е бил разрушен по време на войната с Русия, се разплака, след надпревара срещу рускиня на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина във вторник.

"Просто е тъжно", каза София Шкатула, обяснявайки, че къщата в източната Сумска област на Украйна, близо до руската граница, е била напълно разрушена по време на боевете във войната, която продължава почти четири години.

18-годишната украинка се състезаваше в спринта на 1,6 километра свободен стил в ски бягането в Тезеро на Игрите в Милано-Кортина, изправяйки се срещу руски и беларуски спортисти.

"Много е странно. Русия продължава да бомбардира родината ми, приятелите ми, семейството ми. Все още не е лесно да се концентрирам върху спорта. Те (спортистите) не могат да помогнат", каза София Шкатула пред медиите.

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на някои спортисти от Русия и Беларус да се състезават като неутрални, както беше на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1,6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано-Кортина.

Снимки: Gettyimages

