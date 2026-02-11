Баварската машина отново стряска сънищата на РБ Лайпциг

Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия. Двубоят на "Алианц Арена" е с начален час 21:45, а главен съдия ще бъде Даниел Зийберт. Домакините са абсолютен фаворит да продължат в следващата фаза, а РБ Лайпциг ще се стреми да поднесе изненада.

Байерн демонстрира силна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Баварците разгромиха Хофенхайм с 5:1 през уикенда, преди това завършиха наравно 2:2 с Хамбургер ШФ и победиха ПСВ Айндховен като гост с 2:1 в Шампионската лига. Единствената им загуба дойде срещу Аугсбург с 1:2 в Бундеслигата, но преди това надиграха Роял Юнион СЖ с 2:0 в ШЛ.



РБ Лайпциг има две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет срещи. "Червените бикове" победиха Кьолн като гост с 2:1, но преди това отстъпиха на Майнц 05 с 1:2. Тимът записа равенство 1:1 със Санкт Паули и победа с 3:0 над Хайденхайм. Особено болезнена беше загубата от Байерн с 1:5 в последната им среща в Бундеслигата.

Ветеранът Мануел Нойер ще бъде титуляр под рамката на вратата за Байерн, а треньорът Венсан Компани вероятно ще заложи в центъра на защитата на Йонатан Та, който днес празнува 30-ия си рожден ден. Германският национал се очаква да партнира на Дайо Упамекано. В предни позиции баварците разполагат с огромна мощ, включваща Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас.



РБ Лайпциг има по-сериозни проблеми с контузени играчи. Отборът ще бъде без четирима футболисти - нападателя Сюлейман Сани, полузащитниците Асан Уедраого и Виго Гебел, както и бранителя Кастело Лукеба. Особено чувствителна е липсата на Лукеба, който е ключов играч в защитната линия на "червените бикове". Младият Ел Шадай Битшиабу ще го замести в центъра на отбраната.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 17 януари 2026 г. в мач от Бундеслигата, в който Байерн разгроми РБ Лайпциг с 5:1 като гост, въпреки че първи получил гол. Това беше четвърта поредна победа на баварците над "червените бикове", след като преди това ги победиха с 6:0 в Мюнхен на 22.08.2025 година.



Единственият мач, в който Лайпциг не загуби от Байерн в последните пет срещи, беше равенството 3:3 на 3 май 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages