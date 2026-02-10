Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Един от най-успешните отбори в Премиър лийг в последните две десетилетия - Манчестър Сити обяви, че ще стартира проект за реновация на клубното си съоръжение, който ще увеличи капацитета от настоящите 53 до 60 хиляди седящи места, ще бъдат изградени нови барове и ресторанти. Стадионът на “гражданите” е открит през 2003 година, но в последните години на няколко пъти бяха извършвани сериозни реконструкции за увеличаване на капацитета и обновяване на визията.

Сега на дневен ред е поставена северната трибуна на съоръжението, която ще бъде обновена. Ще бъдат изградени нови допълнителни зали, в които ще бъдат поставени големи телевизори, които ще излъчват двубоите. В коридорите между входовете на различните сектори ще бъдат поставени нови озвучителни системи, както и павилиони за самообслужване, от които феновете ще могат да закупуват храна и напитки. Отделно ще бъдат открити нови ресторанти и модерен спортен бар, вдъхновен от някои от легендарните вратари на клуба, оповестиха от клуба. Именно за него ще бъдат продавани абонаменти, както картите за посещение на мачове и има стремеж той също да може да предложи уникално преживяване. Тези карти ще включват възможност за посещение на домакински мачове в Премиър лийг, европейски турнири и националните купи.

Снимки: Gettyimages