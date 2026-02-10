Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Радослав Янков: Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци

Радослав Янков: Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 571
  • 0

Сноубордистът Радослав Янков използва социалните платформи, за да изрази чувствата си след участието си на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където се класира на 13-о място в паралелния гигантски слалом.

Янков, който снощи се прибра в България заедно с останалите родни сноубордисти, добави, че бронзовият медалист в същата дисциплина Тервел Замфиров го е накарал да се чувства истински горд българин.

Радослав Янков: Разочарован съм, но дадох най-доброто от себе си
Радослав Янков: Разочарован съм, но дадох най-доброто от себе си

"Спортът боли. Не говоря за физическата болка. Дадох всичко от себе си, но не беше достатъчно. Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци – уроци, които са по-ценни от много победи. И може би точно това е най-важното, на което ме научи спортът – да приемам загубите и неуспехите", написа Радослав Янков във Фейсбук и продължи:

Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада
Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада

"Всички сме достойни, но само трима достигат дотам, където мечтаем. Един от тях беше нашият Тервел, който ме накара да се почувствам истински горд българин. Българите можем. Благодаря, че бях там. Благодаря за всяка емоция. Благодаря и на всички, които ми подават ръка, когато падна. Пътят продължава."

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8302
  • 2
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 108
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20581
  • 14
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 685
  • 0
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 1761
  • 0
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11675
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6538
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3992
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23471
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11675
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20581
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8302
  • 2