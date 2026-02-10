Стеф Къри пропуска Мача на звездите

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА Стеф Къри няма да участва в ежегодния Мач на звездите в неделя заради контузия в дясното коляно.

37-годишният гард ще пропусне двубоите срещу Мемфис Гризлис и Сан Антонио Спърс през седмицата, но от Голдън Стейт Уориърс се надяват, че ще се завърне след паузата за Мача на звездите в Лос Анджелис при домакинството срещу Бостън Селтикс на 19 февруари.

„Въпросът е да се уча в движение кое е по-добро за мен. Все още боли. Трябва да се опитам да се отърва от възпалението и болката. Това е нещо, което ще трябва да следим, но ако се завърна прекалено рано, проблемът може да се възобнови“, каза Къри пред ESPN.

От началото на сезона Стеф Къри е пропуснал 14 двубоя за Голдън Стейт, но има средно по 27,2 точки на мач - петото най-добро постижение в кариерата му.

Уориърс заемат осмата позиция в Западната конференция с баланс 29-25.

