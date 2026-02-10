Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

  • 10 фев 2026 | 11:46
  • 197
  • 0
Стартира регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Регистрацията за 43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon стартира днес на официалния уебсайт на маратона www.sofiamarathon.bg. Най-голямото шосейно бягане в България и водещо събитие в календара на спортна София ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 г. със старт в сърцето на столицата – пл. „Александър Батенберг“.

Тази година организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” очакват събитието да събере над 10 000 участници от страната и чужбина.

Софийският маратон е събитие с утвърдена международна репутация, емблематични трасета през централната градска част и разнообразни дистанции, подходящи както за професионални атлети, така и за любители и начинаещи бегачи. Атмосферата на маратона превръща уикенда в истински спортен празник за града.

На 10 октомври (събота) ще бъдат дадени стартовете на 5 км и 10 км, а на 11 октомври (неделя) ще се проведат дисциплините полумаратон (21 км) и маратон (42 км). Регистрацията ще бъде отворена до изчерпване на стартовите номера в съответните квоти.   Повече информация за регистрационните такси, периоди и квоти по дисциплини може да бъде открита тук: https://sofiamarathon.bg/bg/  Подробности за програмата ще бъдат обявени допълнително като тази година се очаква маратонът да предложи още по-богата културно-развлекателна програма, съпътстващи събития и още по-разнообразна експо зона.

Снимки: Владимир Иванов

