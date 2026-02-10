Портланд срази Филаделфия, Минесота се справи с Атланта

Портланд Трейл Блейзърс надделя над Филаделфия 76ърс със 135:118 в среща от редовния сезон на НБА. Тумани Камара отбеляза рекордните в кариерата си 30 точки, отбелязвайки 8 от 10 тройки, а Дени Авдия добави 26 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, допринасяйки за 26-ата победа на тима за сезона при 28 поражения. Сиксърс са с баланс 30-23.

В отсъствието на Джоел Ембийд, Тайрийз Макси записа 30 точки за Филаделфия, а Кели Убре добави 19.

Антъни Едуардс пък отбеляза 30 точки при успеха на Минесота Тимбъруулвс срещу Атланта Хоукс със 138:116. Айо Досунму записа 21 точки, а Джейдън МакДениълс, Руди Гобер и Джулиъс Рандъл вкараха по 18, към които последният добави 12 борби и 10 асистенции за трипъл-дабъл.

СиДжей МакКълъм записа най-доброто си постижение, откакто премина в отбора на „Ястребите“, отбелязвайки 38 точки, Никийл Алекзандър-Уокър добави 23 точки и 12 борби, а Ониека Оконгву се отчете с 14 точки.

Снимки: Gettyimages