Шампионите сломиха Лейкърс като гости

Шампионът Оклахома Сити Тъндър надигра Лос Анджелис Лейкърс със 119:110 като гост в мач от редовния сезон на НБА. В двубой, в който бяха изпълнени 52 наказателни удара, двата отбора бяха без ключовите си играчи в лицето на Шей Гилджъс-Алекзандър и Лука Дончич. В отсъствието на миналогодишния носител на приза за Най-полезен играч „Гръмотевиците“ все пак постигнаха 40-ия си успех за сезона срещу едва 13 поражения и увеличиха преднината си на върха на класирането в Западната конференция, докато Лейкърс са с баланс 32-19 и заемат петата позиция.

Джейлън Уилямс отбеляза 15 от 23-те точки през второто полувреме след завръщането си от контузия. Айзея Джо вкара 4 от 8 опита от тройката за общо 19 точки, а Алекс Карузо добави 17.

За „Езерняците“ ЛеБрон Джеймс беше най-резултатен с дабъл-дабъл от 22 точки и 10 асистенции, Маркъс Смарт записа 19 точки и 4 от 7 успешни далечни стрелби, а Остин Рийвс завърши с 16 точки и 7 асистенции.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надделя над Шарлът Хорнетс със 110:104 в двубой, белязан от неприятни сцени на терена. Четирима играчи бяха изгонени след сблъсъци в третата част, а старши треньорът на Хорнетс Чарлс Лий беше застигнат от същата съдба в заключителната четвърт след спор със съдиите. Пистънс сложиха край и на поредицата от 9 победи на съперниците си, които щяха да постигнат най-добра серия в историята на клуба.

Снимки: Gettyimages