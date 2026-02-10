Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кливланд излъга Денвър след силен мач на Донован Мичъл

Кливланд излъга Денвър след силен мач на Донован Мичъл

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 175
  • 0
Кливланд излъга Денвър след силен мач на Донован Мичъл

Кливланд Кавалиърс измъкна успеха срещу Денвър Нъгетс със 119:117 в гостуване от редовния сезон на НБА. Донован Мичъл вкара 32 точки, включително два успешни удара от наказателната линия при 0,9 оставащи секунди, за да донесе на тима си 33-тата победа от началото на кампанията срещу 21 поражения. Така Кавалиърс затвърдиха четвъртата си позиция в Източната конференция, докато Нъгетс са трети на Запад с баланс 34-20.

Джеймс Хардън вкара изравнителния кош с тройка при 32 оставащи секунди, а Тим Хардауей пропусна опита си да върне трите точки. След борба на Джарет Алън в последвалото притежание Джамал Мъри извърши нарушение, което даде шанс на Донован Мичъл да спечели срещата за Кливланд.

Мичъл добави 10 асистенции към 32-те си точки за дабъл-дабъл, а Джеймс Хардън и Джарет Алън записаха по 22 точки и съответно по 13 и 10 борби. Джейлън Тайсън завърши с 16 точки, включително 4 тройки.

Никола Йокич беше най-резултатен за Денвър с трипъл-дабъл от 22 точки, 14 борби и 11 асистенции, Крисчън Браун и Джулиан Строутър добавиха по 20 точки, а Джамал Мъри записа постижение от 17 точки, 11 асистенции и 8 борби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 10 фев 2026 | 09:18
  • 719
  • 0
Брутален бой в НБА: Размяна на юмруци в Шарлът, четирима играчи и треньор изгонени

Брутален бой в НБА: Размяна на юмруци в Шарлът, четирима играчи и треньор изгонени

  • 10 фев 2026 | 09:03
  • 3957
  • 5
Монтана победи Студио Загреб в последния си мач от редовния сезон на Адриатическата лига

Монтана победи Студио Загреб в последния си мач от редовния сезон на Адриатическата лига

  • 9 фев 2026 | 22:47
  • 782
  • 0
Ботев Враца победи Миньор и излезе на пето място в Sesame НБЛ

Ботев Враца победи Миньор и излезе на пето място в Sesame НБЛ

  • 9 фев 2026 | 21:55
  • 1396
  • 0
С дабъл-дабъл на Барнс Раптърс надвиха Пейсърс

С дабъл-дабъл на Барнс Раптърс надвиха Пейсърс

  • 9 фев 2026 | 12:31
  • 1283
  • 0
Таня Гатева обяви разширен състав от 24 състезателки за евроквалификациите през март

Таня Гатева обяви разширен състав от 24 състезателки за евроквалификациите през март

  • 9 фев 2026 | 11:57
  • 800
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 5083
  • 17
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 14944
  • 43
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 12823
  • 51
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 10947
  • 4
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 4119
  • 0
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 25384
  • 15