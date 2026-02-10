Кливланд излъга Денвър след силен мач на Донован Мичъл

Кливланд Кавалиърс измъкна успеха срещу Денвър Нъгетс със 119:117 в гостуване от редовния сезон на НБА. Донован Мичъл вкара 32 точки, включително два успешни удара от наказателната линия при 0,9 оставащи секунди, за да донесе на тима си 33-тата победа от началото на кампанията срещу 21 поражения. Така Кавалиърс затвърдиха четвъртата си позиция в Източната конференция, докато Нъгетс са трети на Запад с баланс 34-20.

Джеймс Хардън вкара изравнителния кош с тройка при 32 оставащи секунди, а Тим Хардауей пропусна опита си да върне трите точки. След борба на Джарет Алън в последвалото притежание Джамал Мъри извърши нарушение, което даде шанс на Донован Мичъл да спечели срещата за Кливланд.

Мичъл добави 10 асистенции към 32-те си точки за дабъл-дабъл, а Джеймс Хардън и Джарет Алън записаха по 22 точки и съответно по 13 и 10 борби. Джейлън Тайсън завърши с 16 точки, включително 4 тройки.

Никола Йокич беше най-резултатен за Денвър с трипъл-дабъл от 22 точки, 14 борби и 11 асистенции, Крисчън Браун и Джулиан Строутър добавиха по 20 точки, а Джамал Мъри записа постижение от 17 точки, 11 асистенции и 8 борби.

Снимки: Gettyimages