Брутален бой в НБА: Размяна на юмруци в Шарлът, четирима играчи и треньор изгонени

Детройт Пистънс победи Шарлът Хорнетс със 110:104, но крайният резултат остана на заден план заради сблъсък на терена, който доведе до изгонването на четирима играчи.

Инцидентът се случи в третата четвърт, като всичко започна от Джейлън Дърън и Муса Диабате. Високият играч на Детройт избута френския баскетболист, който отговори с груб фаул и веднага се изправи срещу него. Ситуацията ескалира, когато Дърън докосна лицето на Диабате, който заради това изгуби контрол.

Светкавично се включиха и играчи от пейката. Майлс Бриджис удари Дърън, което накара Айзея Стюарт да влезе на паркета и да се присъедини към сбиването. В един момент той хвана Бриджис и му нанесе няколко удара.



Съдиите решиха да изгонят всичките четирима участващи играчи.

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲



Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Напрежението не стихна дотук. В четвъртата четвърт старши треньорът на Хорнетс Чарлз Лий също беше изгонен, след като яростно протестира заради отсъден фаул на Грант Уилямс. Членове на треньорския щаб трябваше да го удържат, докато публиката в "Спектрум Център" избухна срещу съдиите.



Поражението сложи край на най-добрата серия от победи на Хорнетс през последните 25 години – Шарлът имаше девет поредни триумфа, само един по-малко от рекорда на франчайза.

Иначе Кейд Кънингам отбеляза 33 точки и спечели девет борби за победителите.

Cade Cunningham and the East-leading @DetroitPistons win in Charlotte!



🔥 33 PTS

🔥 9 REB

🔥 7 AST pic.twitter.com/mNbvrXMZhU — NBA (@NBA) February 10, 2026

Брандън Милър отбеляза 24 точки за Хорнетс, докато ЛаМело Бол и Кон Кнуепел записаха по 20.