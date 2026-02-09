Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

  • 9 фев 2026 | 12:06
  • 390
  • 0
Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна с 10 места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА), която беше обновена днес.

30-годишната софиянка, която загуби на старта на турнира в зала в румънския град Клуж-Напока, има актив от 465 точки и вече заема 153-ата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева продължава да се изкачва и записа ново рекордно класиране. Тийнейджърката прогресира с 27 места до 233-тото в класацията с 303 точки, след като стана вицешампионка в Порто (Португалия) в неделя и то за втора поредна седмица.

Третата ракета на България Лиа Каратанчева подна с две места до №294 с 221 пункта на сметката й, а Изабела Шиникова прогресира с 14 места до №338 с актив от 187 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10990 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7978 точка, а на трето място със 7610 точки е Елена Рибакина (Казахстан), която триумфира на Откритото първенство на Австралия.

