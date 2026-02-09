Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Mлади боксьори, водени от Детелин Далаклиев, спечелиха медали от турнир в Сърбия

Mлади боксьори, водени от Детелин Далаклиев, спечелиха медали от турнир в Сърбия

  • 9 фев 2026 | 20:22
  • 282
  • 0
Mлади боксьори, водени от Детелин Далаклиев, спечелиха медали от турнир в Сърбия

С три златни медала от боксов турнир "Олимпийски надежди" в Сърбия се прибраха млади боксьори, водени от Детелин Далаклиев. Неговият син, който също се казва Детелин Далаклиев печели и Купа за най-техничен състезател.

За БТА Далаклиев каза, че участието в турнира е по покана на домакините към Българската федерация по бокс. Като старши треньор на юношеския национален отбор е избрал там да се бият три български момчета.

Турнирът в Суботица е бил за възрастовите групи: ученици – 13-14 години и юноши – 15-16 години. В първата група, в категория 36 кг на ринга е излязъл Детелин Далаклиев. При юношите участие са взели Ален Филипов  при 52-кибограмовите и 57-килограмовият Стоян Христосков.  Детелин и Ален са от плевенския клуб ДСД Боксинг, а Стоян е състезател на Боксов клуб Марица Пазарджик.

И трите български момчета взимат победи на полуфиналите и печелят финалите и златните медали в своите категории.

Далаклиев каза, че една от целите на това състезание е да могат младите боксьори да имат повече срещи и да се бият със свои връстници от други държави. Това е и неговата лична цел. Колкото повече децата играят извън България, толкова ще им бъде по-трудно, но ще се научат да играят правилен бокс. "На един боксьор му трябват срещи, особено на международно ниво. Колкото повече, толкова по-добре", добави той.

За младия Детелин това е било първо участие в чужбина. Ален и Стоян имат вече зад гърба си и по едно Европейско първенство.

Според треньора, турнирът е бил много добре организиран. Съдийството е било на високо ниво. Той е доволен от представянето на момчетата и от тяхната спортна форма в началото на годината, защото те все още не са в активна състезателна подготовка.

В надпреварата са участвали боксьори от Сърбия, България, Черна гора, Косово, Румъния, Словения и Републик Северна Македония.

За предстоящата година Далаклиев си пожелава да успеят да участват във всички състезания от държавния календар, да дадат добри резултати и да се развиват като клуб. А като национален треньор си пожелава медали от Европейски и Световни първенства.

"Всичко се постига с постоянство и правилни тренировки", каза в заключение Детелин Далаклиев.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Оливейра разкри, че е имал три контузии преди битката с Баутиста

Оливейра разкри, че е имал три контузии преди битката с Баутиста

  • 9 фев 2026 | 14:53
  • 387
  • 0
Усман Нурмагомедов: Резултатът срещу Топурия и Царукян щеше да е същият

Усман Нурмагомедов: Резултатът срещу Топурия и Царукян щеше да е същият

  • 9 фев 2026 | 14:47
  • 1176
  • 1
Боец отхапа ухото на съперник, а след това беше нападнат от публиката

Боец отхапа ухото на съперник, а след това беше нападнат от публиката

  • 9 фев 2026 | 14:34
  • 2815
  • 0
Иван Николчев пети на Европейската купа по джудо в Рим

Иван Николчев пети на Европейската купа по джудо в Рим

  • 9 фев 2026 | 09:08
  • 842
  • 0
Йоан Танев с европейската титла при кадетите в категория до 57 килограма

Йоан Танев с европейската титла при кадетите в категория до 57 килограма

  • 8 фев 2026 | 20:46
  • 1039
  • 0
"Синият" боксов турнир "Битки на духа" се завръща през април

"Синият" боксов турнир "Битки на духа" се завръща през април

  • 8 фев 2026 | 12:29
  • 2191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 3621
  • 16
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 8982
  • 76
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 42231
  • 50
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 17997
  • 70
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 8634
  • 0
Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Първо злато за Нидерландия на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:04
  • 19183
  • 5