Mлади боксьори, водени от Детелин Далаклиев, спечелиха медали от турнир в Сърбия

С три златни медала от боксов турнир "Олимпийски надежди" в Сърбия се прибраха млади боксьори, водени от Детелин Далаклиев. Неговият син, който също се казва Детелин Далаклиев печели и Купа за най-техничен състезател.

За БТА Далаклиев каза, че участието в турнира е по покана на домакините към Българската федерация по бокс. Като старши треньор на юношеския национален отбор е избрал там да се бият три български момчета.

Турнирът в Суботица е бил за възрастовите групи: ученици – 13-14 години и юноши – 15-16 години. В първата група, в категория 36 кг на ринга е излязъл Детелин Далаклиев. При юношите участие са взели Ален Филипов при 52-кибограмовите и 57-килограмовият Стоян Христосков. Детелин и Ален са от плевенския клуб ДСД Боксинг, а Стоян е състезател на Боксов клуб Марица Пазарджик.

И трите български момчета взимат победи на полуфиналите и печелят финалите и златните медали в своите категории.

Далаклиев каза, че една от целите на това състезание е да могат младите боксьори да имат повече срещи и да се бият със свои връстници от други държави. Това е и неговата лична цел. Колкото повече децата играят извън България, толкова ще им бъде по-трудно, но ще се научат да играят правилен бокс. "На един боксьор му трябват срещи, особено на международно ниво. Колкото повече, толкова по-добре", добави той.

За младия Детелин това е било първо участие в чужбина. Ален и Стоян имат вече зад гърба си и по едно Европейско първенство.

Според треньора, турнирът е бил много добре организиран. Съдийството е било на високо ниво. Той е доволен от представянето на момчетата и от тяхната спортна форма в началото на годината, защото те все още не са в активна състезателна подготовка.

В надпреварата са участвали боксьори от Сърбия, България, Черна гора, Косово, Румъния, Словения и Републик Северна Македония.

За предстоящата година Далаклиев си пожелава да успеят да участват във всички състезания от държавния календар, да дадат добри резултати и да се развиват като клуб. А като национален треньор си пожелава медали от Европейски и Световни първенства.

"Всичко се постига с постоянство и правилни тренировки", каза в заключение Детелин Далаклиев.