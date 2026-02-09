Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) се подсили с нападател

Локомотив (Пловдив) се подсили с нападател

  • 9 фев 2026 | 17:39
  • 633
  • 0

Локомотив (Пловдив) обяви ново попълнение. “Смърфовете” подписаха договор с нападателя Жоел Цварц. Футболистът е роден в Нидерландия и е играл в националния отбор на своята страна до 19 години.

Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)
Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

Ето какво пишат от Локомотив:

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Жоел Цварц. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за година и половина.

Жоел Цварц e роден на 26.04.1999 година в Ротердам, Нидерландия. Минал е през школите на Спарта, Екселсиор и Фейенорд. Състезавал се е за Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. За последно е бил част от състава на Оснабрюк. Има записани срещи и за юношеския национален отбор на Нидерландия U19.

Ето какво заяви Цварц пред lokomotivpd.com:

"Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба."

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Жоел Цварц с екипа на „черно-белите“!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 7921
  • 49
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31343
  • 36
За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

  • 9 фев 2026 | 13:53
  • 725
  • 1
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 1505
  • 1
Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

  • 9 фев 2026 | 13:18
  • 1394
  • 1
Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

  • 9 фев 2026 | 12:19
  • 3618
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 3361
  • 22
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31343
  • 36
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 9104
  • 24
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 58139
  • 106
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 4666
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15678
  • 5