Локомотив (Пловдив) се подсили с нападател

Локомотив (Пловдив) обяви ново попълнение. “Смърфовете” подписаха договор с нападателя Жоел Цварц. Футболистът е роден в Нидерландия и е играл в националния отбор на своята страна до 19 години.

Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

Ето какво пишат от Локомотив:

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Жоел Цварц. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за година и половина.

Жоел Цварц e роден на 26.04.1999 година в Ротердам, Нидерландия. Минал е през школите на Спарта, Екселсиор и Фейенорд. Състезавал се е за Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. За последно е бил част от състава на Оснабрюк. Има записани срещи и за юношеския национален отбор на Нидерландия U19.

Ето какво заяви Цварц пред lokomotivpd.com:

"Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба."

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Жоел Цварц с екипа на „черно-белите“!