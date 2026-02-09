Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

  • 9 фев 2026 | 16:19
  • 284
  • 1
Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

Спортно-техническата комисия към БФС обяви промяна в началния час на дербито между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) от Sesame Купа на България. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртък (12 февруари) от 15:30 часа вместо от 18:00 часа.

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ето какво пишат от БФС:

По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 2381
  • 15
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 22043
  • 21
За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

  • 9 фев 2026 | 13:53
  • 549
  • 0
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 1053
  • 1
Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

  • 9 фев 2026 | 13:18
  • 1153
  • 0
Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

  • 9 фев 2026 | 12:19
  • 2820
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 22043
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2183
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52146
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43292
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2375
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13640
  • 5