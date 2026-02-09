Промениха началния час на двубоя между Локо (Пд) и Ботев (Пд)

Спортно-техническата комисия към БФС обяви промяна в началния час на дербито между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) от Sesame Купа на България. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртък (12 февруари) от 15:30 часа вместо от 18:00 часа.

Ето какво пишат от БФС:

По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.