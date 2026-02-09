Шевченко се противопостави на завръщането на Русия в международните състезания

Ръководителят на Украинската футболна асоциация, Андрий Шевченко, отговори на изявлението на президента на ФИФА Джани Инфантино относно евентуалното завръщане на руските национални отбори на международната сцена. Легендарният нападател подчерта, че Украйна се противопоставя на завръщането на Русия в състезанията.

ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

„Реагирахме незабавно. Всички видяхте нашето изявление. Ние ясно заявихме позицията си, която остава непроменена: докато конфликтът продължава, ние категорично се противопоставяме на завръщането на руснаците във футбола“, цитира Шевченко RT.

Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

На 2 февруари Инфантино заяви, че ФИФА трябва да обмисли премахването на забраната за участие на руски отбори в международни състезания. Клубовете и национални гарнитури имат санкция да не участват в турнири на ФИФА и УЕФА от пролетта на 2022 година.

