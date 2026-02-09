Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Украйна
  3. Шевченко се противопостави на завръщането на Русия в международните състезания

Шевченко се противопостави на завръщането на Русия в международните състезания

  • 9 фев 2026 | 16:32
  • 879
  • 5
Шевченко се противопостави на завръщането на Русия в международните състезания

Ръководителят на Украинската футболна асоциация, Андрий Шевченко, отговори на изявлението на президента на ФИФА Джани Инфантино относно евентуалното завръщане на руските национални отбори на международната сцена. Легендарният нападател подчерта, че Украйна се противопоставя на завръщането на Русия в състезанията.

ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът
ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

„Реагирахме незабавно. Всички видяхте нашето изявление. Ние ясно заявихме позицията си, която остава непроменена: докато конфликтът продължава, ние категорично се противопоставяме на завръщането на руснаците във футбола“, цитира Шевченко RT.

Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия
Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

На 2 февруари Инфантино заяви, че ФИФА трябва да обмисли премахването на забраната за участие на руски отбори в международни състезания. Клубовете и национални гарнитури имат санкция да не участват в турнири на ФИФА и УЕФА от пролетта на 2022 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 3875
  • 1
Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

  • 9 фев 2026 | 15:37
  • 3240
  • 2
Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

  • 9 фев 2026 | 15:35
  • 1058
  • 0
Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

  • 9 фев 2026 | 15:25
  • 445
  • 0
Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

  • 9 фев 2026 | 15:02
  • 927
  • 1
Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 2148
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 3295
  • 22
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31184
  • 36
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 9021
  • 24
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 58028
  • 106
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 4618
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15649
  • 5