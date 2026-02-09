Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Тодор Стефанов седми на Европейската купа по сабя за кадети в Прага

Тодор Стефанов седми на Европейската купа по сабя за кадети в Прага

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 117
  • 0
Тодор Стефанов седми на Европейската купа по сабя за кадети в Прага

Тодор Стефанов завърши на 7-о място за Европейската купа на сабя за кадети в Прага. Турнирът събра повече от 200 състезатели от 10 държави, а България беше представена от 9 кадетки и 13 кадетки в индивидуалната и в отборната надпревара.

Възпитаникът на фехтовален клуб Свечников излезе от групите с 4 победи и 1 загуба. В елиминациите той отстрани във втория кръг Матю Матике от Германия с 15:13, а след това победи и Николо Паолантонио от Италия с 15:10. В срещата за място сред най-добрите 8 Стефанов победи Вазул Кунд Ксифари от Унгария с 15:9. В двубоя за място на почетната стълбичка сабльорът ни отстъпи пред Матиа Серино от Швейцария с 13:15 и зае 7-о място в крайното класиране.

Сред най-добрите 64 в турнира влязоха и Георги Нанчев (дели 41-42 място с Тим Матийсен от Германия), Ивайло Андонов (52-ри) и Преслав Андреев (55-и).

В отборната надпревара на кадетите се включиха 19 тима от 8 държави, сред които и две български формации. Първият отбор на България в състав Ивайло Андонов, Преслав Андреев, Александър Иванов и Тодор Стефанов завърши на 6-о място. Вторият ни отбор (Борис Иванов, Никола Кирков, Матей Матеев, Захари Русков) е на 17-о място в крайното класиране.

При кадетките на пътеките излязоха 97 състезателки от 17 държави, сред които 13 българки. Най-добро класиране записа Дора Христова, която завърши 11-та. Възпитаничката на фехтовален клуб Младост излезе от групите с 5 победи и 1 загуби. В елиминациите тя стартира от втори кръг, където отстрани Мартина Тригона от Италия с 15:13. В срещата за място сред най-добрите 16 сабльорката ни победи над Вая Терзиян от България с 15:14. В срещата за място в топ 8 Христова отстъпи пред Соня Ли от Канада с 3:15 и зае 11-о място в турнира.

Сред най-добрите 32 в състезанието влязоха Николета Добрева (18-а), Вая Терзиян (20-а), Габриела Георгиева (23-та) и Десислава Генкова (31-ва). Сред най-добрите 64 влязоха Михаела Генова (39-а), Ева Атанасова (54-та) и Екатерина Чаушева (55-а).

В отборната надпревара на кадетките се включиха 16 отбора от 7 държави. От 4-те български тима най-добре се представи първият ни отбор в състав Николета Добрева, Габриела Георгиева, Дора Христова и Екатерина Чаушева, който се класира на 5-о място.

Четвъртият отбор на България (Ева Атанасова, Михаела Генова, Вая Терзиян) завърши 6-и, вторият ни тим (Елиа Александрова, Десислава Генкова, Неда Камбурова) е 9-и, а третият ни тим (Амалия Нанчева, Марина Василева, Анна-Магдалена Йосифова) е 14-ти.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 14429
  • 13
Бед Бъни и Лейди Гага се погрижиха за настроението на полувремето в Super Bowl LX

Бед Бъни и Лейди Гага се погрижиха за настроението на полувремето в Super Bowl LX

  • 9 фев 2026 | 03:41
  • 7953
  • 2
Звездното присъствие на Super Bowl LX

Звездното присъствие на Super Bowl LX

  • 9 фев 2026 | 01:26
  • 2579
  • 3
Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

  • 8 фев 2026 | 19:22
  • 1972
  • 1
Още два медала за България от Европейското по спортна стрелба в Бургас

Още два медала за България от Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 8 фев 2026 | 18:32
  • 593
  • 0
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 6593
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21989
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2158
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52127
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43269
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2366
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13630
  • 5