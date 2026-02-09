Тодор Стефанов седми на Европейската купа по сабя за кадети в Прага

Тодор Стефанов завърши на 7-о място за Европейската купа на сабя за кадети в Прага. Турнирът събра повече от 200 състезатели от 10 държави, а България беше представена от 9 кадетки и 13 кадетки в индивидуалната и в отборната надпревара.

Възпитаникът на фехтовален клуб Свечников излезе от групите с 4 победи и 1 загуба. В елиминациите той отстрани във втория кръг Матю Матике от Германия с 15:13, а след това победи и Николо Паолантонио от Италия с 15:10. В срещата за място сред най-добрите 8 Стефанов победи Вазул Кунд Ксифари от Унгария с 15:9. В двубоя за място на почетната стълбичка сабльорът ни отстъпи пред Матиа Серино от Швейцария с 13:15 и зае 7-о място в крайното класиране.

Сред най-добрите 64 в турнира влязоха и Георги Нанчев (дели 41-42 място с Тим Матийсен от Германия), Ивайло Андонов (52-ри) и Преслав Андреев (55-и).

В отборната надпревара на кадетите се включиха 19 тима от 8 държави, сред които и две български формации. Първият отбор на България в състав Ивайло Андонов, Преслав Андреев, Александър Иванов и Тодор Стефанов завърши на 6-о място. Вторият ни отбор (Борис Иванов, Никола Кирков, Матей Матеев, Захари Русков) е на 17-о място в крайното класиране.

При кадетките на пътеките излязоха 97 състезателки от 17 държави, сред които 13 българки. Най-добро класиране записа Дора Христова, която завърши 11-та. Възпитаничката на фехтовален клуб Младост излезе от групите с 5 победи и 1 загуби. В елиминациите тя стартира от втори кръг, където отстрани Мартина Тригона от Италия с 15:13. В срещата за място сред най-добрите 16 сабльорката ни победи над Вая Терзиян от България с 15:14. В срещата за място в топ 8 Христова отстъпи пред Соня Ли от Канада с 3:15 и зае 11-о място в турнира.

Сред най-добрите 32 в състезанието влязоха Николета Добрева (18-а), Вая Терзиян (20-а), Габриела Георгиева (23-та) и Десислава Генкова (31-ва). Сред най-добрите 64 влязоха Михаела Генова (39-а), Ева Атанасова (54-та) и Екатерина Чаушева (55-а).

В отборната надпревара на кадетките се включиха 16 отбора от 7 държави. От 4-те български тима най-добре се представи първият ни отбор в състав Николета Добрева, Габриела Георгиева, Дора Христова и Екатерина Чаушева, който се класира на 5-о място.

Четвъртият отбор на България (Ева Атанасова, Михаела Генова, Вая Терзиян) завърши 6-и, вторият ни тим (Елиа Александрова, Десислава Генкова, Неда Камбурова) е 9-и, а третият ни тим (Амалия Нанчева, Марина Василева, Анна-Магдалена Йосифова) е 14-ти.