  Задържаха испански рефер за сексуално посегателство срещу проститутка

Задържаха испански рефер за сексуално посегателство срещу проститутка

  • 9 фев 2026 | 15:51
  • 511
  • 0
Задържаха испански рефер за сексуално посегателство срещу проститутка

Футболен рефер от испанската втора дивизия е разследван за предполагаемо сексуално посегателство срещу проститутка в Хихон преди няколко седмици, съобщи местният вестник La Nueva España. Името му не се разкрива, но се знае, че е от района на Астурия.

33-годишният мъж е бил задържан, а впоследствие освободен под гаранция след даване на показания. Той дори вече е ръководил мач от Ла Лига 2.

Според жалбоподателката, разследваният се е представил за служител на Националната полиция и я е заплашил, възползвайки се от нейния нередовен административен статут в Испания.

Случаят вече е в следствен съд в Хихон, където срещу рефера се води разследване за предполагаеми престъпления, свързани с нападение, принуда и присвояване на публични функции.

