Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън

Брийзи Джонсън със сигурност ще помни до края на живота си датата 8 февруари 2026 година, тъй като днес тя сбъдна своята мечта и стана олимпийска шампионка в женското спускане от програмата на Милано – Кортина 2026.

Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026

За американката това беше едва втори успех на световната сцена след триумфа ѝ в същата дисциплина на Световното първенство в Заалбах-Хинтерглем преди година. Любопитното е, че тогава женското спускане отново беше на 8 февруари, което прави тази дата още по-специална за 30-годишната скиорка от Уайоминг.

В кариерата си в Световната купа по ски алпийски дисциплини Джонсън все още няма нито една победа и има само девет подиума на своята сметка. От тях осем са постигнати в дисциплината спускане, а на 31 януари тази година тя завърши трета в супергигантски слалом в Кран Монтана, където догодина ще се проведе Световното първенство по ски алпийски дисциплини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages