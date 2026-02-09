Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

  • 9 фев 2026 | 15:02
  • 632
  • 1

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че ще подаде оставката си като мениджър на тима, ако в даден момент започне да има съмнения, че той е правилният човек да води клуба. “Свраките” имат труден сезон и в момента се намират на 12-ата позиция в Премиър лийг, натрупвайки три последователни поражения в последните няколко седмици. Тимът от английския север се отдалечи на цели 11 точки от зона Шампионска лига.

“Клубът винаги е номер едно. От моя гледна точка, трябва да мисля, че съм правилният човек за таз работа, че давам стойност и помагам на футболистите и не се съмнявам, че това е така, което е причината да съм тук. Ако в даден момент имам съмнения, тогава няма да седят пред вас, защото това е най-важното нещо. Никога не бих поставил себе си над интересите на клуба. Ако не мислех, че съм правилният човек, който да поведе отбора напред и да даде на играчите това, от което се нуждаят, тогава щях да се оттегля и да оставя някой друг да го направи. Инерцията е срещу нас в момента. Трябва да я върнем на нашата страна и светът ще изглежда различно след няколко мача,” обясни Хау,

Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига
Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

Мениджърът призна, че все още не е намерил правилния човек, който да води атаката на тима. Нюкасъл страда от проблеми в офанзивен план след напускането на Александър Исак през лятото в посока Ливърпул. Ник Волтемаде започна добре кариерата си на “Сейнт Джеймсис Парк”, но в последните седмици той също страда в представянето си. Еди Хау изпробва Антъни Гордън, Волтемаде, Йоан Уиса и Уил Осула в ролята на централен нападател, но никой от тях не убеди достатъчно.

“Това е основателен въпрос. Част от подготовката за всеки мач. Преглеждах последния ни мач в събота вечер и по-голямата част от днешния ден, разгледах структурата на отбора. Трябва да намерим най-доброто решение за следващата среща. Ще продължим да се развиваме, докато не намерим решението. Имаме нови футболисти, които се опитваме да впишем в схемата на отбора. ТРябва да бъда честен и ще кажа, че тимът все още не функционира правилно с тях. Това е нещо, върху което ще продължим да работим,” заяви Еди Хау.

Снимки: Gettyimages

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 1195
  • 0
Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

  • 9 фев 2026 | 15:37
  • 1212
  • 0
Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

  • 9 фев 2026 | 15:35
  • 638
  • 0
Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

  • 9 фев 2026 | 15:25
  • 289
  • 0
Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 1527
  • 0
Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

  • 9 фев 2026 | 14:17
  • 1322
  • 0
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21788
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2021
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52038
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43193
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2328
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13592
  • 5