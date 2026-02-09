Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че ще подаде оставката си като мениджър на тима, ако в даден момент започне да има съмнения, че той е правилният човек да води клуба. “Свраките” имат труден сезон и в момента се намират на 12-ата позиция в Премиър лийг, натрупвайки три последователни поражения в последните няколко седмици. Тимът от английския север се отдалечи на цели 11 точки от зона Шампионска лига.

“Клубът винаги е номер едно. От моя гледна точка, трябва да мисля, че съм правилният човек за таз работа, че давам стойност и помагам на футболистите и не се съмнявам, че това е така, което е причината да съм тук. Ако в даден момент имам съмнения, тогава няма да седят пред вас, защото това е най-важното нещо. Никога не бих поставил себе си над интересите на клуба. Ако не мислех, че съм правилният човек, който да поведе отбора напред и да даде на играчите това, от което се нуждаят, тогава щях да се оттегля и да оставя някой друг да го направи. Инерцията е срещу нас в момента. Трябва да я върнем на нашата страна и светът ще изглежда различно след няколко мача,” обясни Хау,

Мениджърът призна, че все още не е намерил правилния човек, който да води атаката на тима. Нюкасъл страда от проблеми в офанзивен план след напускането на Александър Исак през лятото в посока Ливърпул. Ник Волтемаде започна добре кариерата си на “Сейнт Джеймсис Парк”, но в последните седмици той също страда в представянето си. Еди Хау изпробва Антъни Гордън, Волтемаде, Йоан Уиса и Уил Осула в ролята на централен нападател, но никой от тях не убеди достатъчно.

“Това е основателен въпрос. Част от подготовката за всеки мач. Преглеждах последния ни мач в събота вечер и по-голямата част от днешния ден, разгледах структурата на отбора. Трябва да намерим най-доброто решение за следващата среща. Ще продължим да се развиваме, докато не намерим решението. Имаме нови футболисти, които се опитваме да впишем в схемата на отбора. ТРябва да бъда честен и ще кажа, че тимът все още не функционира правилно с тях. Това е нещо, върху което ще продължим да работим,” заяви Еди Хау.

Снимки: Gettyimages