Виляреал разгроми Еспаньол и настигна Атлетико Мадрид

  • 10 фев 2026 | 00:12
  • 592
  • 0

Виляреал победи с 4:1 Еспаньол в последния мач от 23-тия кръг на Ла Лига. "Жълтата подводница" показа истинското си лице след няколко посредствени мача и събра 45 точки, като се изравни с 4-тия в класирането Атлетико Мадрид, но остана зад "дюшекчиите" заради по-лошата си голова разлика.

Интрига имаше до края на първата част, след което домакините отбелязаха два бързи гола. В 55-ата минута резултатът вече беше 4:0, а Еспаньол съумя да стигне до почетно попадение чак в заключителната част на двубоя.

Офанзивната игра на Виляреал беше наслада за окото, но домакините пропиляха няколко добри положения в началото на срещата. В 35-ата минута обаче логичното се случи и "жълтата подводница" поведе. Тейжон Бюканън свали топката с глава за Жорж Микаутадзе, който от въздуха я прати в мрежата за 1:0.

Малко по-късно Алберто Молейро влезе на скорост в наказателното поле и опита ниско центриране, а в опита си да изчисти Хосе Салинас изненада собствения си вратар Марко Дмитрович.

В 50-ата минута Никола Пепе реши всичко в полза на Виляреал, а в 55-ата Алберто Молейро преодоля Дмитрович с техничен изстрел в далечния ъгъл на вратата. Гола за гостите падна в 88-ата минута след центриране на Сирил Нгонге и изстрел с глава на Кабрера.

За "папагалчетата" това беше четвърто поредно поражение и те са на 6-о място в класирането с 34 точки.

Снимки: Gettyimages

