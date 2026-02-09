Популярни
Радослава Славова донесе бронз за България от Европейската купа по фристайл на Витоша

  • 9 фев 2026 | 11:21
  • 204
  • 0
Радослава Славова донесе бронз за България от Европейската купа по фристайл на Витоша

Историческото първо домакинство на старт от Европейската купа по сноуборд на Витоша вече е факт. На 7 февруари „Витоша Сноупарк“ на Меча поляна се превърна в сцена на зрелищно каране, в което елитните атлети на Европа премериха сили не само помежду си, но и с капризите на времето.

Денят премина под знака на изключително динамично време – силен вятър, гъста мъгла и обилен снеговалеж тестваха волята и техническите умения на състезателите. Въпреки суровите условия, атмосферата на Меча поляна беше на ниво. Публиката, дошла да подкрепи фристайл елита, създаде неповторима енергия, а карачите отговориха с трикове на световно ниво.

Рейл дисциплината (Rail Jam) е сред най-атрактивните и бързо набиращи популярност форми на фристайла и сноуборда, като цяло. Форматът позволява провеждането на състезания както в планината, така и в градска среда, което привлича многобройна публика и огромен медиен интерес. Значимостта на дисциплината се подчертава и от очакванията тя да бъде включена в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 г..

Родните таланти защитиха достойно честта на българския сноуборд - двама българи намериха място сред най-добрите на финалите при мъжете - Анастас Сунков направи изключително каране и завърши на престижното 5-то място, оставайки на крачка от подиума в тази огромна конкуренция. Петър Гьошарков също показа класа и завърши 8-ми в крайното класиране.

При дамите младата ни надежда Радостина Славова донесе огромна радост за феновете, качвайки се на подиума. Тя завоюва бронзовия медал с резултат от 24.63 т., нареждайки се веднага след топ имената на Европа.

Победата при мъжете грабна германецът Леон Гьотл, който впечатли съдиите с прецизност и много креативност, събирайки 44.00 точки. При жените титлата отиде при французойката Зое Рофи, чийто прогресивен стил ѝ отреди първото място.

Крайно класиране:

Мъже:

1. Леон Гьотл (Германия) – 44.00 т.

2. Каспер Холтцапфел (Нидерландия) – 42.83 т.

3. Тон Вийнстра (Нидерландия) – 40.67 т.

Жени:

1. Зое Рофи (Франция) – 35.65 т.

3. Ан Софи Лешон (Белгия) – 28.92 т.

4. Радостина Славова (България) – 24.63 т.

