Шест вълнуващи битки във Втора лига

  • 21 март 2026 | 10:30
  • 434
Шест вълнуващи битки във Втора лига

Днес предстои да се изиграят шест мача от 25-ия кръг на Втора лига. Убедителният лидер в класирането Дунав (Русе) продължава похода си към efbet Лига с домакинство на отбора на Пирин, който е в серия от три поредни срещи без успех.

Вихрен се намеси сериозно в битката за второто място, а с евентуална победа над Черноморец (Бургас) днес, "еделвайсите" ще се изравнят с Фратрия. Етър пък ще опита да продължи добрата си серия при гостуването на предпоследния Спартак (Плевен).

Другите двубои от програмата противопоставят Миньор (Перник) - Севлиево, Беласица - Лудогорец II и Локомотив (Горна Оряховица) - Марек.

Втора лига, XXV кръг:

21 март, събота, 15:30 ч.:

Дунав (Русе) - Пирин (Благоевград)

Вихрен (Сандански) - Черноморец (Бургас)

Спартак (Плевен) - Етър

Миньор (Перник) - Севлиево

Беласица - Лудогорец II

Локомотив (Горна Оряховица) - Марек

23 март, понеделник, 18:00 ч.:

Янтра (Габрово) - Фратрия

