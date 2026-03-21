Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

Националната състезателка по ски-алпийски дисциплини със синдром на Даун към Федерация Адаптирана Физическа Активност - България Радена Ангелова провежда интензивен тренировъчен лагер в зимната столица на България - Банско. Подготовката се реализира под ръководството на Иво Димов, треньор на младежкия национален отбор по ски, който със своя опит и професионализъм допринася за развитието на младата състезателка.

Част от тренировъчния процес е и личният ѝ треньор Петър Ангелов, който работи индивидуално с нея за усъвършенстване на техниката, увереността и физическата подготовка.

Лагерът преминава с висока мотивация и отдаденост, като всяко спускане по пистата е още една стъпка към по-големи постижения.

„Спортът дава възможност, увереност и свобода. Нашата мисия е да създаваме среда, в която всеки има шанс да се развива и да мечтае смело“, заявиха от Федерация Адаптирана Физическа Активност-България.

Централата изказва своята искрена благодарност към Българската федерация по ски за подкрепата, доверието и партньорството в развитието на адаптирания спорт в България, както и към Фондация „Европейска столица на спорта“.