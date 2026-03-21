Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

  • 21 март 2026 | 10:52
Йоханес Клаебо се завърна на пистата след сътресение на мозъка, за да спечели 10-километровия интервален старт класически стил от финалите на Световната купа по ски бягане в Лейкс Плесид (САЩ).

Норвежецът победи сънародниците си Андреас Фьорден Рий с 14.7 секунди и Матис Стенсхаген с 24.0 в снеговалежа в Лейк Плесид, което му осигури 112-а победа в кариерата, съобщава ДПА.

Клаебо пропусна 50-километровото състезание в Осло миналия уикенд, след като получи сътресение на мозъка при падане по време на спринтовата надпревара в Драмен два дни по-рано, и след като вече спечели Големия кристален глобус, загуби лидерството в подреждането на дългите дистанции от съотборника си Харалд Амундсен.

Норвежецът, който грабна всичките шест златни медала на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец и вече има рекордните 11, обаче се върна на върха преди заключителния масов старт на 20 км в неделя.

Снимки: Imago

