Антъни Дейвис ще се завърне още този сезон за Вашингтон Уизардс

Антъни Дейвис ще се завърне за Вашингтон Уизардс още преди края на този сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Генералният мениджър на столичани Уил Доукинс опроверга мненията, публикувани в The Athletic, че Дейвис ще бъде изваден от състава до края на кампанията.

32-годишният център пристигна във Вашингтон след сделка с Далас Маверикс, включваща 8 играчи, но не е играл от 8 януари, когато контузи пръст на ръката си.

„Планът за Антъни Дейвис в момента е да се върне в Далас и да завърши възстановяването си. По време на паузата за Мача на звездите той ще направи ново посещение при доктор. А това е много важно за нас, за да видим докъде е прогресът му“, каза Уил Доукинс, цитиран от АП.

Уизардс са предпоследни в Източната конференция с баланс 14-38, но през следващия сезон може да се състезава с далеч по-конкурентен състав.

Тимът от столицата привлече четирикратния участник в Мача на звездите Трей Йънг през януари, преди да добави и Антъни Дейвис към списъка си с играчи. Йънг обаче също е контузен и все още не е ясно кога ще се завърне.

„Той все още работи на терена. Започна да играе сам, както и в двубои двама срещу двама. Върви в позитивна посока“, каза Доукинс по адрес на 27-годишния гард.