Гард на Барселона е аут за месец

От Барселона потвърдиха, че една от големите им звезди Кевин Пънтър е контузен и ще пропусне следващите поне две седмици игра. От испанския клуб уточниха, че американският гард е получил контузия на адуктура на лявото бедро в мача срещу Баскония от Евролигата по-рано тази седмица, като дори е възможно той да отсъства от баскетболния паркет в рамките на четири седмици.

32-годишният Пънтър е със средно 15,5 точки, 1,8 борби и 3 асистенции този сезон в Евролигата, като помага на Барселона да постигне баланс от 17 победи и 10 загуби и трето място в класирането. Той е сред най-полезните играчи за каталунците в най-престижния европейски баскетболен турнир и дори бе избран за MVP на месец декември.

