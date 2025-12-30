Популярни
  Баскетбол
  Баскетбол
  Евролига
  Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 18:41
  • 125
  • 0
Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

Кевин Пънтър беше обявен за най-полезен играч на Евролигата за месец декември, благодарение на впечатляващите си изяви, които доведоха отбора му до рекорд от 4 победи и 1 загуба през месеца.

Статистически, американският гард на Барселона беше неудържим, отбелязвайки средно по 24,4 точки, 3,4 асистенции и 1,8 откраднати топки за около 32 минути игра на мач. Точността му беше впечатляваща, стреляйки с 55,1% от зоната за две точки и 46,9% от зоната за три точки.

Неговият върхов момент безспорно дойде в трилър мача срещу Баскония. Барселона надделя със 134-124 след две продължения, като Пънтър направи уникално представяне, спирайки се на 43 точки и карайки цяла Европа да говори за него.

Снимки: Gettyimages

