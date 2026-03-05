Лидерът на Запад Оклахома Сити спечели гостуването си срещу Ню Йорк

Лидерът в класирането на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити Тъндър спечели гостуването си срещу Ню Йорк Никс със 103:100.

В първата среща между тези два състава за редовния сезон „гръмотевиците“ поведоха с 15 точки в началото на третата четвърт, но последвалата силна серия на домакините от „Голямата ябълка“ им даде аванс от 80:77. В заключителната част, обаче, шампионите от миналата кампания демонстрираха класата си и затвориха срещата в своя полза. Така те постигнаха 49-ия си успех при само 15 поражения, докато Никс са с баланс 40-23 и са трети на Изток.

Чет Холмгрен поведе Тъндър с 28 точки и 8 борби, Шей Гилджъс-Алекзандър добави 26 точки и 8 асистенции, а единственият друг играч с двуцифрени показатели за резултатност беше Лугуенц Дорт с 16 точки.

Chet Holmgren on fire early at MSG 🔥



He scored 14 PTS in the first quarter, going 4-4 from three!



Live on ESPN, ESPN App ⚡ pic.twitter.com/i7OSLf49Jy — ESPN (@espn) March 5, 2026

Цялата стартова петица на нюйоркчани записа 10 или повече точки. Най-резултатен бе Карл-Антъни Таунс с дабъл-дабъл от по 17 точки и борби, Оу Джи Ануноби и Джейлън Брънсън завършиха с по 16 точки, към които вторият добави впечатляващите 15 асистенции, а Микал Бриджис се отчете с 15 точки.

Атланта Хоукс победи Милуоки Бъкс като гост със 131:113 в друг мач от вечерта. Удължавайки победната си серия на пет успеха, „ястребите“ нанесоха четвърто поредно поражение на домакините в щата Уисконсин, като същевременно за пръв път постигнаха положителен баланс от декември.

Никейл Алекзандър-Уокър отбеляза 23 точки, Ониека Оконгву добави 21, Джейлън Джонсън се отчете с 20 точки и 9 асистенции, а Хоукс заличиха ранното си изоставане в срещата, за да спечелят 32-рия си двубой за сезона.

NICKEIL LEFTY BANGER pic.twitter.com/SSyz21BoSP — Atlanta HaWWWWWks (@ATLHawks) March 5, 2026

Янис Адетокунбо бе най-добър за „елените“ със своите 24 точки, а Кайл Кузма се включи с 16 точки при стрелба 7 от 8, влизайки от пейката.

Джру Холидей поведе Портланд Трейл Блейзърс към успеха срещу Мемфис Гризлис със 122:114 като гост. Бившият играч на Бостън Селтикс изигра най-силния си мач, откакто пристигна в щата Орегон, записвайки 35 точки и 11 асистенции. Джерами Грант допринесе с 30 точки и 9 борби, а Робърт Уилямс III завърши с дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби.

Jrue Holiday was OUTSTANDING in Portland's road win 🔥



35 PTS (13-19 FGM)

5 REB

11 AST

8 3PM (ties career-high) pic.twitter.com/vy2GxZPfVY — NBA (@NBA) March 5, 2026

За „гризлитата“ Джейлън Уелс бе най-резултатен с 24 точки, Джи Джи Джаксън добави 20, а Оливие-Максенс Проспър се отчете със 17 точки и 9 борби за дабъл-дабъл.

Кауай Ленард донесе убедителна победа на Лос Анджелис Клипърс срещу Индиана Пейсърс със 130:107. Клипърс не изпуснаха преднината си в нито един момент от срещата, повеждайки с 21 точки още през третата четвърт. Това до голяма степен се дължеше на по-добрата им стрелба от игра, вкарвайки 55,1% от опитите си срещу само 42,9% за Индиана.

Ленард записа 29 точки и 8 борби, Бенедикт Матюрин добави 23 точки и 8 борби, включвайки се от пейката, а Брук Лопес се отчете със 17 точки.

Kawhi Leonard with the moves —



So smooth. 😮‍💨🔥



pic.twitter.com/1d75FZ1EHS — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 5, 2026

Паскал Сиакам отвърна с 29 точки за Пейсърс, Джей Хъф добави 18, а Джарес Уокър добави 17, но това не достигна, за да останат конкурентни.

Шарлът Хорнетс продължи впечатляващата си серия с победа срещу Бостън Селтикс със 118:89 далеч от дома. За шестия си пореден успех „стършелите“ бяха поведени от новобранеца Кон Кнюпел, който вкара 4 тройки и общо 20 точки, а Брандън Милър и ЛаМело Бол добавиха по 18 точки. Така Шарлът подобри баланса си до 32-31 и заема деветото място в Източната конференция.

За Селтикс, които са втори с 41-21, Дерик Уайт беше най-добър с 29 точки, а Джейлън Браун добави 20 точки и 11 борби.

Филаделфия 76ърс измъкна успеха срещу Юта Джаз със 106:102 в оспорван мач. При равенство 100:100 и под две оставащи минути, Сиксърс се ориентираха по-добре и затвориха срещата след два успешни опита от наказателната линия на Куентин Граймс при 16,4 оставащи секунди, спечелвайки за 34-ти път през сезона и затвърждавайки шестата си позиция на Изток. Юта е далеч от позициите за участие в плейофите, заемайки 14-ото място в Западната конференция с баланс 18-44.

Тайрийз Макси отбеляза 25 точки за Филаделфия, Джабари Уокър добави 22, а Куентин Граймс завърши с 16.

За Джаз Кийонте Джордж вкара 30 точки, включително 5 тройки, а Айзея Колиър добави 18 точки, влизайки от пейката.