Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бед Бъни и Лейди Гага се погрижиха за настроението на полувремето в Super Bowl LX

Бед Бъни и Лейди Гага се погрижиха за настроението на полувремето в Super Bowl LX

  • 9 фев 2026 | 03:41
  • 186
  • 1
Бед Бъни и Лейди Гага се погрижиха за настроението на полувремето в Super Bowl LX

Пуерториканската суперзвезда Бед Бъни направи голямото шоу на полувремето на Super Bowl LX в Сан Франциско между отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс.

Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс 0:12 Сиатъл Сийхоукс, защитата на Сиатъл остава непробиваема (следете на живо)
Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс 0:12 Сиатъл Сийхоукс, защитата на Сиатъл остава непробиваема (следете на живо)

Бъни предложи разнообразна хореография с шоу в няколко пласта, залагайки на сценография, напомняща пространства от родината му, представяйки изпълнение с различни елементи от тамошния бит.

След това той се качи на голяма платформа, а под него имаше чисто танцувална част, докато Бъни продължи с музикалното си изпълнение.

Нататък бяха повторени различни музикални и етюдни форми с разнообразни елементи, като изпълнителят за отрицателно време успя да смени костюмите си, а танцувалната част на шоуто ставаше все по-богата и пъстра.

За кратко дори Бед Бъни имаше гост-изпълнител в лицето на Лейди Гага, която бе част от хореография, пресъздаваща с танцов етюд сватба.

Пуерториканската звезда във финала на своето шоу направи и кратък парад през платформата в центъра на стадиона, следван от група знаменосци, които носеха флаговете на страните от Северна, Южна и Латинска Америка.

Спирайки с колоната, той взе топка за американски футбол, която заби в земята, и сложи край със заря на грандиозното шоу, което вдигна на крака препълнения стадион в Сан Франциско.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

  • 8 фев 2026 | 19:22
  • 1644
  • 1
Още два медала за България от Европейското по спортна стрелба в Бургас

Още два медала за България от Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 8 фев 2026 | 18:32
  • 510
  • 0
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 6516
  • 11
Трети медал за България от Европейското първенство по спортна стрелба в Бургас

Трети медал за България от Европейското първенство по спортна стрелба в Бургас

  • 7 фев 2026 | 15:42
  • 544
  • 0
Европейските шампиони по спортна стрелба за юноши до 16 години са изключително щастливи от спечелената титла в Бургас

Европейските шампиони по спортна стрелба за юноши до 16 години са изключително щастливи от спечелената титла в Бургас

  • 7 фев 2026 | 13:28
  • 531
  • 0
Загуба за Калояна Налбантова в Азербайджан

Загуба за Калояна Налбантова в Азербайджан

  • 7 фев 2026 | 11:29
  • 474
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс 0:12 Сиатъл Сийхоукс, защитата на Сиатъл остава непробиваема (следете на живо)

Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс 0:12 Сиатъл Сийхоукс, защитата на Сиатъл остава непробиваема (следете на живо)

  • 9 фев 2026 | 03:45
  • 1294
  • 5
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 83566
  • 117
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 16862
  • 103
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 39503
  • 176
Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

  • 8 фев 2026 | 23:46
  • 12208
  • 59
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

  • 8 фев 2026 | 23:47
  • 7807
  • 29