Изиграха се четири нови мача от НБА

Във вече отминалата вечер на 8-и февруари (неделя) се изиграха четири нови мача от НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането продължават да са Оклахома Сити Тъндър с 40 победи и 13 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 38 успеха и 13 поражения (Източна конференция).

В първия двубой, който стартира в 19:00 часа българско време, започна първият мач, който бе пряк спор между преследвачите в Източната конференция, които вече имат абсолютно изравнени показатели от 34 победи и 19 загуби. Това стана факт, след като Бостън Селтикс загуби домакинството си на Ню Йорк Никс с 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26).

Два часа по-късно започна двубоят между Вашингтон Уизардс и Маями Хийт. Столичани не поднесоха изненада и останаха на предпоследното място в Източната конференция след поражение със 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25). „Жегите“ от своя страна се намират в златната среда на класирането на Източната конференция. Те изглеждат все по-сигурни участници в плей-ин турнира със стабилно изоставане от шестото място, където към момента се намира Филаделфия 76ърс, както и с убедителна преднина пред 11-ия Чикаго Булс.

В друг сблъсък на отбори изцяло от Западната конференция, който започна от 22:00 часа, Минесота Тимбъруулвс се превърна във втория тим за вечерта, който не успя да мине границата от сто точки, и загуби от ЛА Клипърс с 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35). Така „вълците“ продължават оспорваната битка с Финикс Сънс за шестото място и имат вече преднина от само една победа, като „слънцата“ са с мач по-малко. ЛА Клипърс от своя страна направи смела крачка към утвърждаването си в местата, даващи право на участие в плей-ин турнира, имайки стабилно предимство спрямо 11-ия Мемфис Гризлис.

В друг мач по същото време Торонто Раптърс също не допусна изненада и дръпна пред Филаделфия в битката за петото място на Запад, побеждавайки последния в конференцията Индиана Пейсърс със 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30).

След полунощ нямаше нови срещи, тъй като в 1:30 часа сутринта стартира голямото събитие в американския спорт Super Bowl LX. Неговото развитие може да наблюдавате в реално време на Sportal.bg.

