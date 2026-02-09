България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

След спечеления от Тервел Замфиров бронзов медал България заема 13-то място в класирането по медали в края на втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026.

За страната ни медалът на Замфиров е едва седмия от Зимна олимпиада и първи такъв от Торино 2006. Той беше завоюва в паралелния гигантски слалом в сноуборда след драматичен успех с фотофиниш от страна на българина в малкия финал.

Така с един бронзов медал България разделя 13-то място в класирането по медали с Канада и Китай, които също имат по един бронзов медал. Иначе начело с три златни, един сребърен и два бронзови медал е Норвегия, а втората позиция се заема от САЩ с два златни медал. Домакините от Италия имат най-много медали, но с един златен, два сребърни и шест бронзови отличия заемат третото място в класирането. Медали до момента имат още Япония, Австрия, Германия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Словения и Южна Корея.

