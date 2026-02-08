Популярни
Хънтър Бел оглави световната ранглиста в света за сезона на 1500 м

  • 8 фев 2026 | 23:41
Хънтър Бел оглави световната ранглиста в света за сезона на 1500 м

Британката Джорджия Хънтър Бел постигна най-доброто време в света за сезона на 1500 метра – 4:00.04 минути. Тя записа победа на турнира в Карлсруе. Състезанието е пети кръг от златната верига на Световната атлетика на закрито.

Олимпийската бронзова медалистка на 1500 метра Хънтър Бел следваше плътно пейсмейкъра до 800-ия метър, който премина за 2:08.60, преди да поеме контрола над бягането. Етиопката Бирке Хайлом остана близо до нея през по-голямата част от втората половина на дистанцията, но решителната скорост на британката в края, завършила с последна обиколка за 28.82 секунди, ѝ осигури победата. Времето ѝ от 4:00.04 е най-доброто в света за сезона и е само на 0.2 секунди от личното ѝ постижение на закрито, с което спечели световен бронз миналата година.

Хайлом завърши втора с 4:00.88, а европейската шампионка на закрито Агат Гийемо от Франция постави национален рекорд на къса писта с 4:02.12, заемайки третото място.

"Опитвах се да гледам екрана, за да видя какво се случва, но исках да водя през цялото състезание“, заяви Хънтър Бел, която е и световна сребърна медалистка на 800 метра. "Когато пейсмейкърът се оттегли, се постарах да запазя тази позиция.“

"Свиквам да водя отпред, това е нещо ново за мен. Исках да тренирам нещо различно“, добави Хънтър Бел, която ще се стреми към първото си световно злато на Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куявия-Поможе 26 следващия месец. "Исках да постигна най-доброто време в света, да сляза под 4:00 и да спечеля. Постигнах две от трите цели: победих и записах най-доброто време.“

